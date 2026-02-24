Serve per non dimenticare al supermercato

Home / Soluzioni Cruciverba / Serve per non dimenticare al supermercato

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Serve per non dimenticare al supermercato' è 'Lista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LISTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Serve per non dimenticare al supermercato" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Serve per non dimenticare al supermercato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Lista? Una lista è uno strumento utile per organizzare gli acquisti e ricordare tutto ciò che si deve comprare, evitando di dimenticare qualcosa. Scrivendo i vari articoli necessari, si semplifica la spesa e si riducono gli acquisti impulsivi. È possibile inserirvi anche promozioni o preferenze personali, rendendo la visita al negozio più efficiente. Tenere una lista aiuta a risparmiare tempo e a mantenere ordine tra le cose da acquistare. Alla fine, si esce dal supermercato con tutto ciò che serve.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Serve per non dimenticare al supermercato nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Lista

In presenza della definizione "Serve per non dimenticare al supermercato", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Serve per non dimenticare al supermercato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Lista:

L Livorno I Imola S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Serve per non dimenticare al supermercato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Al supermercato si va con quella della spesaÈ distinta anche se laceraMeglio non entrare in quella neraIl barman lo serve al suo clienteServe al cittadino per accedere ai servizi onlineServe al contadinoServe dal 1 gennaio fino al 31 dicembreSuccessione di organismi in cui ciascuno si nutre del precedente e serve da cibo al successivo