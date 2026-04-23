Vi si appoggiano sopra gli occhiali

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vi si appoggiano sopra gli occhiali' è 'Naso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NASO

Perché la soluzione è Naso? Il naso è la parte del viso che si trova al centro del volto e svolge diverse funzioni, tra cui quella di respirare e percepire gli odori. La sua conformazione varia da persona a persona e può essere più prominente o più sottile. La sua posizione permette di sostenere gli occhiali, che si appoggiano sopra di esso per essere stabili e comodi durante l'uso. La forma e le dimensioni del naso influenzano anche l'aspetto estetico del volto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi si appoggiano sopra gli occhiali". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Vi si appoggiano sopra gli occhiali nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Naso

Se la definizione "Vi si appoggiano sopra gli occhiali" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi si appoggiano sopra gli occhiali" conferma che la soluzione 'Naso' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Naso

N Napoli A Ancona S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi si appoggiano sopra gli occhiali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Naso' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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