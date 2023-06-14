La città inglese distrutta dalla Luftwaffe nel novembre 1940

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La città inglese distrutta dalla Luftwaffe nel novembre 1940' è 'Coventry'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COVENTRY

Perché la soluzione è Coventry? Coventry è una città inglese che subì gravi distruzioni durante la seconda guerra mondiale. Nel novembre del 1940, venne pesantemente bombardata dalla Luftwaffe, causando ingenti danni e perdite di vite umane. La sua storia è strettamente legata a quegli eventi, che segnarono profondamente il suo patrimonio e il suo sviluppo urbano. La città rimase simbolo delle conseguenze della guerra e della resistenza civile. Coventry è ancora oggi un esempio di rinascita e memoria storica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città inglese distrutta dalla Luftwaffe nel novembre 1940". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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La città inglese distrutta dalla Luftwaffe nel novembre 1940 nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Coventry

In presenza della definizione "La città inglese distrutta dalla Luftwaffe nel novembre 1940", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città inglese distrutta dalla Luftwaffe nel novembre 1940" conferma che la soluzione 'Coventry' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Coventry

C Como O Otranto V Venezia E Empoli N Napoli T Torino R Roma Y Yacht

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città inglese distrutta dalla Luftwaffe nel novembre 1940" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Coventry' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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