La città inglese distrutta dai Tedeschi nel 1940 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città inglese distrutta dai Tedeschi nel 1940. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 8 lettere : COVENTRY

Significato/Curiosita : La citta inglese distrutta dai tedeschi nel 1940

Giorni, nel maggio 1940, e si concluse con l'occupazione tedesca del belgio in seguito alla resa del suo stesso esercito. il 10 maggio 1940, i tedeschi invasero... Giorni,maggio, e si concluse con l'occupazionedel belgio in seguito alla resa del suo stesso esercito. il 10 maggio, iinvasero... Coventry ( AFI : /'kvntri/) è una città del Regno Unito nelle West Midlands, in Inghilterra. Ha lo status di distretto metropolitano e storicamente era parte della contea del Warwickshire. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 16 ottobre 2023

