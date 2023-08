Grande città inglese sul fiume Avon - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande città inglese sul fiume Avon. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BRISTOL

Significato/Curiosita : Grande citta inglese sul fiume avon

Situato nella città di warwick, su una falesia di arenaria posizionato su un'ansa del fiume avon. il fiume, che scorre sotto il castello sul lato est, ha... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bristol (disambigua). bristol (ipa /'brstl/) è una città, contea cerimoniale e autorità unitaria... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

