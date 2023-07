La contea inglese in cui si trova la città di Bath - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La contea inglese in cui si trova la città di Bath. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SOMERSET

Significato/Curiosita : La contea inglese in cui si trova la citta di bath

Significati, vedi bath (disambigua). bath è una città del regno unito che si trova nella regione inglese del sud ovest, nella contea del somerset, famosa... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi somerset (disambigua). il somerset (pronuncia ['smrst] o ['smrst]), anticamente somersetshire... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

