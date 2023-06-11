La città inglese con la Walker Gallery

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La città inglese con la Walker Gallery' è 'Liverpool'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIVERPOOL

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Perché la soluzione è Liverpool? Liverpool è una città inglese nota per la sua ricca storia culturale e artistica. Tra i suoi principali luoghi di interesse si trova la Walker Gallery, un importante museo d'arte che ospita numerose opere di artisti britannici e internazionali. Questa città, situata sulla costa nord-occidentale dell'Inghilterra, è famosa anche per il suo ruolo nel mondo musicale e per il porto storico. La presenza della Walker Gallery contribuisce a rendere Liverpool un centro di cultura e arte.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città inglese con la Walker Gallery". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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La città inglese con la Walker Gallery nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Liverpool

La definizione "La città inglese con la Walker Gallery" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città inglese con la Walker Gallery" conferma che la soluzione 'Liverpool' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Liverpool

L Livorno I Imola V Venezia E Empoli R Roma P Padova O Otranto O Otranto L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città inglese con la Walker Gallery" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Liverpool' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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