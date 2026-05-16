La città di Lady Godiva

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La città di Lady Godiva' è 'Coventry'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COVENTRY

Come completare la definizione Definizione: La città di Lady Godiva

La città di Lady Godiva Risposta: COVENTRY

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: C_______

C_______ Inizia con: C

C Finisce con: Y

Perché la soluzione è Coventry? Coventry è una città situata nel cuore dell'Inghilterra, famosa per il suo ricco patrimonio storico e culturale. Questa città ha una lunga tradizione che risale ai tempi medievali, quando era un importante centro commerciale e religioso. Conosciuta anche per il suo ruolo durante la Seconda guerra mondiale, Coventry è riuscita a ricostruirsi e a preservare numerosi monumenti e chiese antiche. La città si distingue inoltre per le sue istituzioni artistiche e i musei dedicati alla storia locale.

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La città di Lady Godiva - risposta corretta per cruciverba

Per risolvere la definizione "La città di Lady Godiva", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Coventry'.

Schemi utili per Coventry

Schema parole: 8

La soluzione inizia con C

La soluzione finisce con Y

Schema iniziale: C_______

Schema finale: ____NTRY

Le 8 lettere della soluzione Coventry

C Como O Otranto V Venezia E Empoli N Napoli T Torino R Roma Y Yacht

La soluzione 'Coventry' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La città di Lady Godiva". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.