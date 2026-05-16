La città di Lady Godiva
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SOLUZIONE: COVENTRY
Come completare la definizione
- Definizione: La città di Lady Godiva
- Risposta: COVENTRY
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: C_______
- Inizia con: C
- Finisce con: Y
Perché la soluzione è Coventry? Coventry è una città situata nel cuore dell'Inghilterra, famosa per il suo ricco patrimonio storico e culturale. Questa città ha una lunga tradizione che risale ai tempi medievali, quando era un importante centro commerciale e religioso. Conosciuta anche per il suo ruolo durante la Seconda guerra mondiale, Coventry è riuscita a ricostruirsi e a preservare numerosi monumenti e chiese antiche. La città si distingue inoltre per le sue istituzioni artistiche e i musei dedicati alla storia locale.
La città di Lady Godiva - risposta corretta per cruciverba
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Schemi utili per Coventry
- Schema parole: 8
- La soluzione inizia con C
- La soluzione finisce con Y
- Schema iniziale: C_______
- Schema finale: ____NTRY
Le 8 lettere della soluzione Coventry
La soluzione 'Coventry' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La città di Lady Godiva". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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