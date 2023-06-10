Tratto dell intestino lungo circa 25 cm

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tratto dell intestino lungo circa 25 cm' è 'Duodeno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DUODENO

Perché la soluzione è Duodeno? Il duodeno rappresenta la prima porzione dell'intestino tenue, estendendosi per circa 25 centimetri. Questa parte dell'apparato digerente svolge un ruolo fondamentale nel processo di digestione, ricevendo il chimo dallo stomaco e mescolandolo con i succhi digestivi provenienti dal pancreas e dal fegato. La sua struttura permette di assorbire alcuni nutrienti essenziali, contribuendo alla successiva fase di assorbimento nell'intestino tenue. La funzione del duodeno è cruciale per l'assimilazione delle sostanze nutritive.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tratto dell intestino lungo circa 25 cm". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Tratto dell intestino lungo circa 25 cm nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Duodeno

In presenza della definizione "Tratto dell intestino lungo circa 25 cm", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tratto dell intestino lungo circa 25 cm" conferma che la soluzione 'Duodeno' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Duodeno

D Domodossola U Udine O Otranto D Domodossola E Empoli N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tratto dell intestino lungo circa 25 cm" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Duodeno' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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