Il primo tratto dell intestino crasso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il primo tratto dell intestino crasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CIECO

Significato/Curiosita : Il primo tratto dell intestino crasso

Fine illustrativo e non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. l'intestino crasso o grande intestino (lat. intestinum crassum) è la seconda... Cecità (romanzo). disambiguazione – "cieco" rimanda qui. se stai cercando la porzione dell'intestino crasso, vedi cieco (anatomia). le informazioni riportate... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

