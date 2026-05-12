Tratto di mare tra Francia e Inghilterra

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tratto di mare tra Francia e Inghilterra' è 'Manica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANICA

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Perché la soluzione è Manica? La Manica è una distesa di acqua che separa la Francia dall'Inghilterra, formando un importante collegamento tra l'oceano Atlantico e il Mare del Nord. Questa vasta area marina ha un ruolo strategico per il commercio e il trasporto tra le due nazioni, facilitando lo scambio culturale e commerciale. La sua conformazione ha influenzato anche la storia e le rotte di navigazione, rendendo la Manica un punto di riferimento geografico di grande rilevanza nel contesto europeo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tratto di mare tra Francia e Inghilterra". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Tratto di mare tra Francia e Inghilterra nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Manica

La definizione "Tratto di mare tra Francia e Inghilterra" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tratto di mare tra Francia e Inghilterra" conferma che la soluzione 'Manica' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Manica

M Milano A Ancona N Napoli I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tratto di mare tra Francia e Inghilterra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Manica' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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