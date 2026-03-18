Stomaco : cardias = intestino : x

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Stomaco : cardias = intestino : x' è 'Piloro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PILORO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Stomaco : cardias = intestino : x" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Stomaco : cardias = intestino : x". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Piloro? Il piloro è una valvola situata tra lo stomaco e l'intestino tenue, svolgendo un ruolo fondamentale nel controllo del passaggio del contenuto gastrico verso l'intestino. Questa struttura, collegata al cardias che apre lo stomaco, assicura che il cibo digerito venga rilasciato in modo regolato. La funzione del piloro è essenziale per mantenere un processo digestivo efficiente e prevenire il reflusso dei succhi gastrici. La sua chiusura e apertura coordinata facilitano la digestione e l'assorbimento dei nutrienti.

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Stomaco : cardias = intestino : x nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Piloro

Se la definizione "Stomaco : cardias = intestino : x" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Stomaco : cardias = intestino : x" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Piloro:

P Padova I Imola L Livorno O Otranto R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Stomaco : cardias = intestino : x" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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