Il prolungamento dell intestino cieco che spesso si infiamma

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il prolungamento dell intestino cieco che spesso si infiamma' è 'Appendice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: APPENDICE

Perché la soluzione è Appendice? L'appendice è un piccolo organo adiacente al tratto finale dell'intestino cieco, che rappresenta un prolungamento di quest'ultimo. La sua funzione, ancora oggetto di studio, non è chiaramente definita, ma può essere soggetta a infiammazioni, chiamate appendiciti. Questa condizione si manifesta con dolore addominale, spesso localizedo nella parte inferiore destra, e può richiedere intervento chirurgico. La presenza di questa struttura varia tra gli individui, ma resta una componente anatomica comune.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il prolungamento dell intestino cieco che spesso si infiamma". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Il prolungamento dell intestino cieco che spesso si infiamma nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Appendice

Se la definizione "Il prolungamento dell intestino cieco che spesso si infiamma" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il prolungamento dell intestino cieco che spesso si infiamma" conferma che la soluzione 'Appendice' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Appendice

A Ancona P Padova P Padova E Empoli N Napoli D Domodossola I Imola C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il prolungamento dell intestino cieco che spesso si infiamma" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Appendice' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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