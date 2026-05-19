L infiammazione della mucosa dell intestino tenue

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L infiammazione della mucosa dell intestino tenue' è 'Enterite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ENTERITE

Perché la soluzione è Enterite? L'enterite è un'infiammazione che interessa la mucosa dell'intestino tenue, causando spesso sintomi come dolore addominale, diarrea e malessere generale. Questa condizione può essere causata da infezioni batteriche, virali o parassitarie, oppure da reazioni a farmaci o sostanze irritanti. La presenza di infiammazione altera la normale funzione intestinale, compromettendo l'assorbimento dei nutrienti e provocando disagi significativi. La diagnosi si basa su esami clinici e analisi specifiche, e il trattamento varia a seconda della causa.

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L infiammazione della mucosa dell intestino tenue nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Enterite

La definizione "L infiammazione della mucosa dell intestino tenue" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Enterite'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: L infiammazione della mucosa dell intestino tenue

L infiammazione della mucosa dell intestino tenue Risposta: ENTERITE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: E_______

E_______ Inizia con: E

E Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

E Empoli N Napoli T Torino E Empoli R Roma I Imola T Torino E Empoli

La soluzione 'Enterite' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L infiammazione della mucosa dell intestino tenue". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.