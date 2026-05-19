L infiammazione della mucosa dell intestino tenue
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L infiammazione della mucosa dell intestino tenue' è 'Enterite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ENTERITE
Perché la soluzione è Enterite? L'enterite è un'infiammazione che interessa la mucosa dell'intestino tenue, causando spesso sintomi come dolore addominale, diarrea e malessere generale. Questa condizione può essere causata da infezioni batteriche, virali o parassitarie, oppure da reazioni a farmaci o sostanze irritanti. La presenza di infiammazione altera la normale funzione intestinale, compromettendo l'assorbimento dei nutrienti e provocando disagi significativi. La diagnosi si basa su esami clinici e analisi specifiche, e il trattamento varia a seconda della causa.
L infiammazione della mucosa dell intestino tenue nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Enterite
La definizione "L infiammazione della mucosa dell intestino tenue" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Enterite'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: L infiammazione della mucosa dell intestino tenue
- Risposta: ENTERITE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: E_______
- Inizia con: E
- Finisce con: E
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Enterite' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L infiammazione della mucosa dell intestino tenue". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Infiammazione dell intestino tenue Porzione dell intestino tenue Malattia infettiva dell intestino tenue Tratto dell intestino tenue Un tratto dell intestino tenue
Altre definizioni collegate
Con infiammazione: Infiammazione auricolare detta volgarmente
Con mucosa: Farmaco a tutela della mucosa dello stomaco
Con intestino: Il prolungamento dell intestino cieco che spesso si infiamma