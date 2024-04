La Soluzione ♚ Un tratto dell intestino La definizione e la soluzione di 4 lettere: Un tratto dell intestino. ILEO - CIECO - COLON - SIGMA - TENUE - DUODENO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un tratto dell intestino: Nell'anatomia dell'apparato digerente l'ileo (lat. ileum) è la parte finale dell'intestino tenue, preceduto da duodeno e digiuno. È separato dal cieco dalla valvola ileocecale. Nell'uomo misura dai 2 ai 4 metri, diametro compreso tra i 2 e 3 cm ed il suo pH è generalmente compreso tra 7 ed 8. La sua funzione principale è quella di assorbire la vitamina B12, gli acidi della bile ed eventuali prodotti non assorbiti dal digiuno. Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su ileo Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Nell'anatomia dell'apparato digerente l'ileo (lat. ileum) è la parte finale dell'intestino tenue, preceduto da duodeno e digiuno. È separato dal cieco dalla valvola ileocecale. Nell'uomo misura dai 2 ai 4 metri, diametro compreso tra i 2 e 3 cm ed il suo pH è generalmente compreso tra 7 ed 8. La sua funzione principale è quella di assorbire la vitamina B12, gli acidi della bile ed eventuali prodotti non assorbiti dal digiuno. Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su ileo ileo ( approfondimento) m sing (pl.: ilei) (biologia) (anatomia) (fisiologia) tratto terminale dell'intestino tenue, che separa il digiuno dall'intestino cieco ed assorbe principi nutritivi non acquisiti dal resto del tenue, in particolare la vitamina b12 (anatomia) osso (medicina) occlusione acuta o cronica dell'intestino Sillabazione i | lè | o Pronuncia IPA: /'ileo/ Etimologia / Derivazione dal latino ilium, "inguine", "bacino, ma anche "intestino", "viscera" Parole derivate ileite, ileostomia Termini correlati duodeno, digiuno Altre Definizioni con ileo; tratto; intestino; Tratto finale dell intestino tenue; Il padre di un Aiace; Tratto del perimetro; Un tratto della molla; Membrana dell intestino; Tratto dell intestino tenue; Cerca altre soluzioni cruciverba

ILEO

