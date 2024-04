La definizione e la soluzione di 7 lettere: Tratto dell intestino tenue. DUODENO - DIGIUNO - ILEO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il duodeno è uno dei tre segmenti, insieme al digiuno e all'ileo, in cui si suddivide l'intestino tenue. Detto anche intestino tenue fisso per distinguerlo dalle altre due porzioni, definite invece come mesenteriali. Infatti, per merito del mesentere, le due porzioni più distali dell'intestino tenue hanno una mobilità notevolmente maggiore del duodeno. Il duodeno riceve la bile, portata dal dotto coledoco, e il succo pancreatico, che giunge dal condotto del pancreas. Questi due prodotti di secrezione di fegato e pancreas, sfociano in duodeno tramite la papilla maggiore, la quale è munita di uno sfintere (anello di muscolatura liscia) detto ...

duodeno ( approfondimento) m sing (pl.: duodeni)

(biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) segmento dell'intestino tenue che unisce lo stomaco al digiuno, che riceve la bile dal dotto coledoco e il succo pancreatico dal condotto del pancreas, per emulsionare i grassi e scomporre proteine e zuccheri nei loro monomeri

Sillabazione

duo | dè | no

Pronuncia

IPA: /duo'dno/

Etimologia / Derivazione

dal latino duodeni che deriva duodecim ossia "dodici" perché nell'uomo è lungo circa dodici pollici, ovvero circa trenta centimetri; calco del greco tardo ddea-dt, appunto "dodici dita"

Parole derivate

duodeno-digiunale

Termini correlati