DUODENO

Curiosità e Significato di Duodeno

Perché la soluzione è Duodeno? Il duodeno è la prima porzione dell’intestino tenue, situata subito dopo lo stomaco. È lunga circa 25 centimetri e ha il compito di ricevere il chimo dallo stomaco, iniziando il processo di digestione grazie all’azione degli enzimi pancreatici e biliari. Questa fase è fondamentale per l’assorbimento dei nutrienti, preparando il corpo a sfruttare al meglio ciò che mangiamo.

Come si scrive la soluzione Duodeno

