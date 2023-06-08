Robusto cane da difesa tedesco

Sara Verdi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Robusto cane da difesa tedesco' è 'Rottweiler'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROTTWEILER

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Robusto cane da difesa tedesco nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Rottweiler

Questa pagina è dedicata alla definizione "Robusto cane da difesa tedesco" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rottweiler'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Robusto cane da difesa tedesco
  • Risposta: ROTTWEILER
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: R_________
  • Inizia con: R
  • Finisce con: R

Le 10 lettere della soluzione

R Roma
O Otranto
T Torino
T Torino
W Washington
E Empoli
I Imola
L Livorno
E Empoli
R Roma

La soluzione 'Rottweiler' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Robusto cane da difesa tedesco". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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