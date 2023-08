Un tipo di cane piccolo e robusto d origine cinese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di cane piccolo e robusto d origine cinese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CARLINO

Significato/Curiosita : Un tipo di cane piccolo e robusto d origine cinese

Del progetto di riferimento. il bulldog francese o bouledogue français è una razza di cane riconosciuta, di tipo molossoide e taglia piccola originario... Giacomo carlino – tipografo italiano giuliana carlino – politica italiana gueraldona carlino – nobildonna italiana del rinascimento lewis john carlino – sceneggiatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un tipo di cane piccolo e robusto d origine cinese : tipo; cane; piccolo; robusto; origine; cinese; tipo di bevanda prodotta dalla Sanpellegrino; Un tipo di velo usato dalle donne musulmane; Un carattere tipo grafico da titolisti ing; tipo di bilancia a più leve; tipo di chirurgia che interessa l apparato circolatorio; Il cane dell omonimo cartone con Shaggy e Daphne; Chips di mais messicane ; Il cane di un film Disney; Il capoluogo delle Samoa Americane ; Lo è un cane che non ha padrone; piccolo caffè fra; Tirare fuori da un piccolo antro; Il regista al quale è dedicato il piccolo Teatro di Milano; Un piccolo essere antropomorfo di fantasia; Un piccolo lavoro di cucito; Un robusto ruminante asiatico; Un collo robusto e tozzo; Pienotto robusto nel fisico; Quello a quattro ante è un tipo robusto ; Ha un robusto braccio; Un decotto psichedelico di origine sudamericana; Una famiglia di pittori di origine fiamminga del 700; Nomadi di origine spagnola o nordafricana; Massine coreografo statunitense di origine russa; Noto marchio di liuteria di origine giapponese; Prime lettere in cinese ; Jean-Luc il celebre regista di La cinese ; Tsing diffusa birra cinese ; Piatto da ristorante cinese ; In quella detta cinese la carta batte il sasso;

Cerca altre Definizioni