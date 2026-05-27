L architetto e designer tedesco che fondò il Bauhaus

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L architetto e designer tedesco che fondò il Bauhaus' è 'Gropius'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GROPIUS

Perchè la soluzione è Gropius? Gropius, architetto e designer tedesco, è noto per aver fondato il Bauhaus, un movimento che unisce arte e tecnologia. La sua visione innovativa ha influenzato profondamente il design e l’architettura moderni, lasciando un segno duraturo nel modo di pensare gli spazi e gli oggetti quotidiani. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L architetto e designer tedesco che fondò il Bauhaus nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Gropius

Quando la definizione "L architetto e designer tedesco che fondò il Bauhaus" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gropius'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: L architetto e designer tedesco che fondò il Bauhaus

L architetto e designer tedesco che fondò il Bauhaus Risposta: GROPIUS

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: G______

G______ Inizia con: G

G Finisce con: S

Le 7 lettere della soluzione

G Genova R Roma O Otranto P Padova I Imola U Udine S Savona

La soluzione 'Gropius' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L architetto e designer tedesco che fondò il Bauhaus". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.