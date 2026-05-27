L architetto e designer tedesco che fondò il Bauhaus
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L architetto e designer tedesco che fondò il Bauhaus' è 'Gropius'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GROPIUS
Perchè la soluzione è Gropius? Gropius, architetto e designer tedesco, è noto per aver fondato il Bauhaus, un movimento che unisce arte e tecnologia. La sua visione innovativa ha influenzato profondamente il design e l’architettura moderni, lasciando un segno duraturo nel modo di pensare gli spazi e gli oggetti quotidiani. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
L architetto e designer tedesco che fondò il Bauhaus nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Gropius
Quando la definizione "L architetto e designer tedesco che fondò il Bauhaus" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gropius'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: L architetto e designer tedesco che fondò il Bauhaus
- Risposta: GROPIUS
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: G______
- Inizia con: G
- Finisce con: S
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Gropius' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L architetto e designer tedesco che fondò il Bauhaus". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: La Aulenti architetto e industrial designer Il Sottsass architetto e designer Gottfried, architetto tedesco dell Ottocento Alvar, architetto e designer Il nome del Sottsass celebre architetto e designer
Altre definizioni collegate
Con architetto: Saarinen grande architetto
Con designer: Li decide linterior designer
Con tedesco: Questo in tedesco