Robusto e imponente nella persona

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Robusto e imponente nella persona' è 'Corpulento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORPULENTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Robusto e imponente nella persona" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Robusto e imponente nella persona". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Corpulento? Una persona corpulenta si distingue per una presenza imponente e forte, che si evidenzia attraverso una corporatura robusta. Questa caratteristica conferisce un aspetto solido e deciso, spesso associato a una certa stabilità e forza fisica. La sua presenza trasmette sicurezza e autorità, rendendo evidente la sua struttura robusta. La voce, spesso profonda e potente, si armonizza con questa imponenza fisica, contribuendo a rafforzare l'immagine di una figura imponente e significativa.

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Robusto e imponente nella persona nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Corpulento

Per risolvere la definizione "Robusto e imponente nella persona", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Robusto e imponente nella persona" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Corpulento:

C Como O Otranto R Roma P Padova U Udine L Livorno E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Robusto e imponente nella persona" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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