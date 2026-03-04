Il robusto basamento per una macchina utensile

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il robusto basamento per una macchina utensile' è 'Bancale'.

SOLUZIONE: BANCALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il robusto basamento per una macchina utensile" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il robusto basamento per una macchina utensile". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Bancale? Il banale rappresenta la struttura solida e stabile su cui si poggiano strumenti e macchinari, garantendo sicurezza durante le operazioni di lavorazione. È progettato per sostenere pesi considerevoli e mantenere l’allineamento preciso di componenti, riducendo vibrazioni e movimenti indesiderati. La sua resistenza è fondamentale per assicurare precisione e affidabilità nel funzionamento delle apparecchiature. La qualità del banale influisce direttamente sulla performance complessiva dell’attrezzatura e sulla qualità del pezzo lavorato.

Il robusto basamento per una macchina utensile nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Bancale

La definizione "Il robusto basamento per una macchina utensile" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il robusto basamento per una macchina utensile" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Bancale:

B Bologna A Ancona N Napoli C Como A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il robusto basamento per una macchina utensile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

