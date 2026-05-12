Che si maschera per difesa

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Che si maschera per difesa' è 'Mimetico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MIMETICO

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Perché la soluzione è Mimetico? Il termine mimetico si riferisce a qualcosa che si adatta o si confonde con l'ambiente circostante per proteggersi dai predatori o da eventuali minacce. Questa caratteristica permette a un organismo di nascondersi o di sembrare parte del contesto, riducendo così il rischio di essere individuato. La capacità mimetica è molto diffusa nel mondo animale, dove alcuni insetti, pesci o uccelli adottano questa strategia come forma di difesa. La mimetizzazione aiuta a sopravvivere in ambienti ostili.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Che si maschera per difesa". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Che si maschera per difesa nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Mimetico

Se la definizione "Che si maschera per difesa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Che si maschera per difesa" conferma che la soluzione 'Mimetico' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Mimetico

M Milano I Imola M Milano E Empoli T Torino I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Che si maschera per difesa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mimetico' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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