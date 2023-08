Imponente cane da difesa di origine spagnola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imponente cane da difesa di origine spagnola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : MASTINO DEI PIRENEI

Significato/Curiosita : Imponente cane da difesa di origine spagnola

Il cane da pastore dell'asia centrale è una razza canina molossoide di origine russa riconosciuta dalla fci. l'abilità speciale del cane è tornare sempre... Fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. il mastino dei pirenei è una razza di cane del tipo cane da montagna, tradizionalmente adibito... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

