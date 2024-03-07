Un grosso cane da difesa

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un grosso cane da difesa' è 'Rottweiler'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROTTWEILER

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un grosso cane da difesa" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un grosso cane da difesa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Rottweiler? Il Rottweiler è un grande cane noto per la sua forza e il suo ruolo di protezione. La sua presenza imponente e il carattere deciso lo rendono un eccellente cane da difesa. Originario della Germania, questo animale si distingue per la sua capacità di proteggere il territorio e la famiglia, grazie alla sua natura fedele e coraggiosa. La sua muscolatura robusta e il temperamento equilibrato sono le caratteristiche che lo rendono ideale per compiti di vigilanza e sicurezza.

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Un grosso cane da difesa nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Rottweiler

In presenza della definizione "Un grosso cane da difesa", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un grosso cane da difesa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Rottweiler:

R Roma O Otranto T Torino T Torino W Washington E Empoli I Imola L Livorno E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un grosso cane da difesa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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