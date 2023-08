Un robusto cane da guardia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un robusto cane da guardia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : MASTINO NAPOLETANO

Significato/Curiosita : Un robusto cane da guardia

Significativa, chiama in causa direttamente l'impiego di questo cane, da sempre votato alla guardia attiva dei luoghi recintati ed alla difesa delle mandrie... Il mastino napoletano è una razza canina derivante dai molossoidi rustici, diffusi nelle campagne delle regioni meridionali italiane. la razza è discendente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

