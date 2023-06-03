Può essere classico o scientifico

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Può essere classico o scientifico' è 'Liceo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LICEO

Perché la soluzione è Liceo? Il liceo è un istituto scolastico che può essere di tipo classico o scientifico, offrendo percorsi di studio differenti per soddisfare le diverse inclinazioni degli studenti. La sua funzione principale è preparare gli studenti alle sfide dell'università, fornendo conoscenze approfondite in vari ambiti. La scelta tra un liceo classico, che si concentra su materie umanistiche, e uno scientifico, focalizzato su scienze e matematica, permette di sviluppare competenze specifiche. Il liceo rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso educativo.

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Può essere classico o scientifico nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Liceo

La definizione "Può essere classico o scientifico" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Liceo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Può essere classico o scientifico

Può essere classico o scientifico Risposta: LICEO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: L____

L____ Inizia con: L

L Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

L Livorno I Imola C Como E Empoli O Otranto

La soluzione 'Liceo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Può essere classico o scientifico". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.