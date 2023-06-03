Può essere classico o scientifico
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SOLUZIONE: LICEO
Perché la soluzione è Liceo? Il liceo è un istituto scolastico che può essere di tipo classico o scientifico, offrendo percorsi di studio differenti per soddisfare le diverse inclinazioni degli studenti. La sua funzione principale è preparare gli studenti alle sfide dell'università, fornendo conoscenze approfondite in vari ambiti. La scelta tra un liceo classico, che si concentra su materie umanistiche, e uno scientifico, focalizzato su scienze e matematica, permette di sviluppare competenze specifiche. Il liceo rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso educativo.
Può essere classico o scientifico nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Liceo
La definizione "Può essere classico o scientifico" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Liceo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Può essere classico o scientifico
- Risposta: LICEO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: L____
- Inizia con: L
- Finisce con: O
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Liceo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Può essere classico o scientifico". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con essere: Possono essere di merito o musicali
Con classico: Classico gioco di carte simile al bridge
Con scientifico: Prefisso scientifico di uguaglianza