Può essere classico oppure scientifico

Curiosità su Puo essere classico oppure scientifico: può essere sottoposta a controlli efficaci e dirsi scientifica solo se formulata a priori in forma deduttiva. la peculiarità del metodo scientifico consiste... Il liceo classico, noto in passato anche come ginnasio, è una scuola secondaria di secondo grado quinquennale a ciclo unico del sistema scolastico italiano incentrata sugli studi umanistici. Fu istituito come scuola d'élite con la riforma Gentile nel 1923, traendo origini dal ginnasio-liceo istituito con la legge Casati del 1859, e fu riformato nel 1940 dalla legge Bottai, che con la creazione della scuola media trasformò il ginnasio in una scuola secondaria di secondo grado quinquennale. Fornisce un'istruzione non professionalizzante finalizzata al successivo accesso all'università.

