La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Avvia all università' è 'Liceo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LICEO

Curiosità e Significato di "Liceo"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Liceo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Liceo? La dicitura Avvia all'università si riferisce a un percorso educativo che prepara gli studenti ad affrontare l'istruzione superiore. Il Liceo è una delle scuole secondarie superiori in Italia, progettato per fornire conoscenze approfondite in discipline umanistiche, scientifiche o artistiche, rendendo gli studenti idonei a proseguire gli studi universitari. Scegliere il Liceo significa quindi intraprendere un cammino formativo che culmina con l'accesso a corsi di laurea e altre opportunità accadem

Come si scrive la soluzione Liceo

Hai davanti la definizione "Avvia all università" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

I Imola

C Como

E Empoli

O Otranto

