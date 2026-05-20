Lingua studiata al classico

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lingua studiata al classico' è 'Greco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GRECO

La risposta Greco è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Greco? La voce GRECO si riferisce alla lingua studiata al classico, conosciuta come greco antico. Questa lingua è stata fondamentale nella cultura dell'antica Grecia, influenzando letteratura, filosofia e scienze. Il greco antico si distingue per la sua complessità grammaticale e ricchezza lessicale, rappresentando un patrimonio culturale che ha lasciato un’impronta duratura nel mondo occidentale. La sua conoscenza permette di comprendere i testi originali di autori come Platone e Aristotele.

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Lingua studiata al classico nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Greco

La definizione "Lingua studiata al classico" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Greco'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Lingua studiata al classico

Lingua studiata al classico Risposta: GRECO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: G____

G____ Inizia con: G

G Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

G Genova R Roma E Empoli C Como O Otranto

La soluzione 'Greco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lingua studiata al classico". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.