Lingua studiata al classico
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SOLUZIONE: GRECO
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Perché la soluzione è Greco? La voce GRECO si riferisce alla lingua studiata al classico, conosciuta come greco antico. Questa lingua è stata fondamentale nella cultura dell'antica Grecia, influenzando letteratura, filosofia e scienze. Il greco antico si distingue per la sua complessità grammaticale e ricchezza lessicale, rappresentando un patrimonio culturale che ha lasciato un’impronta duratura nel mondo occidentale. La sua conoscenza permette di comprendere i testi originali di autori come Platone e Aristotele.
Lingua studiata al classico nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Greco
La definizione "Lingua studiata al classico" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Greco'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lingua studiata al classico
- Risposta: GRECO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: G____
- Inizia con: G
- Finisce con: O
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Greco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lingua studiata al classico". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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