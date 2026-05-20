Un classico dolce della cucina francese

Angelo Caputo | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un classico dolce della cucina francese' è 'Tarte Tatin'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TARTE TATIN

La risposta Tarte Tatin è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Tarte Tatin? La Tarte Tatin è un dolce tradizionale francese che si distingue per la sua preparazione unica e il sapore avvolgente. Si tratta di una torta di mele caramellate, cotta al contrario con la pasta sfoglia o brisée che la ricopre. La sua origine si perde nella storia della gastronomia francese, ed è apprezzata per il contrasto tra la croccantezza della crosta e la dolcezza delle mele. Questo dessert rappresenta un esempio di eleganza e semplicità nella cucina d'Oltralpe.

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Un classico dolce della cucina francese nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Tarte Tatin

Quando la definizione "Un classico dolce della cucina francese" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tarte Tatin'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un classico dolce della cucina francese
  • Risposta: TARTE TATIN
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 5-5
  • Schema utile: T____ _____
  • Inizia con: T
  • Finisce con: N

Le 10 lettere della soluzione

T Torino
A Ancona
R Roma
T Torino
E Empoli
 
T Torino
A Ancona
T Torino
I Imola
N Napoli

La soluzione 'Tarte Tatin' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un classico dolce della cucina francese". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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