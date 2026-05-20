Un classico dolce della cucina francese
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SOLUZIONE: TARTE TATIN
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Perché la soluzione è Tarte Tatin? La Tarte Tatin è un dolce tradizionale francese che si distingue per la sua preparazione unica e il sapore avvolgente. Si tratta di una torta di mele caramellate, cotta al contrario con la pasta sfoglia o brisée che la ricopre. La sua origine si perde nella storia della gastronomia francese, ed è apprezzata per il contrasto tra la croccantezza della crosta e la dolcezza delle mele. Questo dessert rappresenta un esempio di eleganza e semplicità nella cucina d'Oltralpe.
Un classico dolce della cucina francese nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Tarte Tatin
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un classico dolce della cucina francese
- Risposta: TARTE TATIN
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 5-5
- Schema utile: T____ _____
- Inizia con: T
- Finisce con: N
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Tarte Tatin' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un classico dolce della cucina francese". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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