La scuola ateniese in cui insegnava Aristotele

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SOLUZIONE: LICEO

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Perché la soluzione è Liceo? Il liceo era un luogo di insegnamento e discussione fondato ad Atene da Aristotele, uno dei più grandi filosofi dell'antichità. Questa scuola si distingueva per il suo metodo di ricerca e per l'importanza data alla filosofia, alla scienza e alla cultura. Situato vicino all'ulivo sacro, il liceo rappresentava un centro di innovazione intellettuale e di formazione per studenti e studiosi. La sua influenza si è estesa nel tempo, contribuendo allo sviluppo del pensiero occidentale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La scuola ateniese in cui insegnava Aristotele". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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La scuola ateniese in cui insegnava Aristotele nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Liceo

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Le 5 lettere della soluzione Liceo

L Livorno I Imola C Como E Empoli O Otranto

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