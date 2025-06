Si frequenta dopo il ginnasio nei cruciverba: la soluzione è Liceo

LICEO

Curiosità e Significato di "Liceo"

Hai risolto il cruciverba con Liceo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Liceo.

Perché la soluzione è Liceo? Il liceo è una scuola secondaria che segue il ginnasio, offrendo un percorso di studi più approfondito e specializzato. In Italia, i licei si suddividono in vari indirizzi, come il classico, lo scientifico e l'artistico, ognuno dei quali prepara gli studenti per diverse scelte future, sia nel mondo accademico che nel lavoro. È un ambiente in cui si sviluppano non solo conoscenze, ma anche competenze critiche e creative, fondamentali per la crescita personale e professionale.

Come si scrive la soluzione Liceo

Hai trovato la definizione "Si frequenta dopo il ginnasio" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

I Imola

C Como

E Empoli

O Otranto

