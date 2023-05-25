Le svolgono le infermiere

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le svolgono le infermiere' è 'Bende'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BENDE

Perché la soluzione è Bende? Le bend? sono dispositivi utilizzati per proteggere, sostenere o comprimere una parte del corpo, spesso impiegate in ambito sanitario. Le infermiere si occupano di applicarle correttamente, assicurando che siano posizionate in modo adeguato per favorire la guarigione e prevenire infezioni. La scelta del tipo di benda e la loro gestione richiedono competenze specifiche, poiché devono garantire comfort e efficacia. La cura delle ferite e il mantenimento di una corretta medicazione sono fondamentali in molti trattamenti clinici.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le svolgono le infermiere". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Le svolgono le infermiere nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Bende

Se la definizione "Le svolgono le infermiere" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le svolgono le infermiere" conferma che la soluzione 'Bende' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Bende

B Bologna E Empoli N Napoli D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le svolgono le infermiere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Bende' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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