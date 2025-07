Fasce per medicazioni nei cruciverba: la soluzione è Bende

BENDE

Curiosità e Significato di Bende

La parola Bende è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Bende.

Perché la soluzione è Bende? Le fasce per medicazioni sono delle bende, ovvero dispositivi morbidi e flessibili utilizzati per coprire e proteggere ferite o medicazioni. Servono a mantenere asciutta e stabile la medicazione, favorendo la guarigione e prevenendo infezioni. Sono fondamentali in ambito sanitario e domestico per garantire una corretta cura delle ferite. In breve, le bende sono alleate indispensabili per un recupero sicuro e efficace.

Come si scrive la soluzione Bende

Hai trovato la definizione "Fasce per medicazioni" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

