L infermiere degli appestati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L infermiere degli appestati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MONATTO

Significato/Curiosita : L infermiere degli appestati

Occasione delle epidemie del 1522, 1527 e 1530 per il ricovero e la cura degli appestati, e nel 1560 ebbe da papa pio iv il permesso di costruire un lazzaretto... Un monatto era un addetto pubblico che nei periodi di epidemia di peste era incaricato dai comuni di trasportare nei lazzaretti i malati o i cadaveri... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : L infermiere degli appestati : infermiere; degli; appestati; Le svolgono le infermiere ; Figura di supporto all infermiere (sigla); È compito dell infermiere ; infermiere dell ambulanza; Le pale degli elicotteri; Quella degli strumenti è utile per navigare in Internet; La Ghione attrice degli Anni 60 e 70; La capitale degli antichi Assiri; La scritta sulla maglia degli atleti yankee; Portava sul carro gli appestati al lazzaretto; Infermieri degli appestati ; Portava gli appestati al lazzaretto;

Cerca altre Definizioni