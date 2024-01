La definizione e la soluzione di: Si svolgono negli stadi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Sempre a esibirsi negli stadi. in particolare, la data al circo massimo registra, secondo i dati forniti dalla siae, 70 151 spettatori e si classifica al...

La partita IVA è una sequenza di 11 cifre che identifica univocamente un soggetto che esercita un'attività, di impresa e non, rilevante ai fini dell'imposizione fiscale indiretta (IVA).

Ogni soggetto fiscale dell'Unione europea è riconoscibile dal suo numero di partita IVA, composto dalla sigla dello Stato di appartenenza (ad esempio, IT per Italia, DE per Germania, ES per Spagna, PT per Portogallo) e da una sequenza alfanumerica o numerica, variabile da Stato a Stato.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

partite f pl

plurale di partita

Sostantivo, forma flessa

partite f pl

plurale di partita

Voce verbale

partite

seconda persona plurale dell'indicativo presente di partire voi partite seconda persona plurale dell'imperativo di partire partite! participio passato femminile plurale di partire le ragazze sono partite

Sillabazione

par | tì | te

Pronuncia

IPA: /par'tite/

Etimologia / Derivazione

vedi partita

vedi partire

Sinonimi

allontanate, lontane, assenti

(di navi) salpate

salpate decollate

(di autovetture) iniziate, cominciate, avviate

iniziate, cominciate, avviate ( familiare ) (di persone) senza controlli, ubriache

senza controlli, ubriache (di macchine) rotte, guaste

rotte, guaste (di munizioni) uscite, scappate

uscite, scappate ( per estensione ) (di idee, strade, eccetera) originate, derivate

originate, derivate ( per estensione ) (di iniziative) iniziati, cominciati, decorsi

iniziati, cominciati, decorsi suddivise, divise, spartite, distribuite, tagliate, staccate

(di foglie) lobate

lobate quantità, stock, lotti, blocchi

(contabilità) conti, registrazioni, conteggi, computi

conti, registrazioni, conteggi, computi (di porte, finestre, mobili) ante, battenti

ante, battenti competizioni, incontri, match, gare, sfide, scommesse, cimenti, giochi

Contrari