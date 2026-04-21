Svolgono opera di apostolato religioso

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La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Svolgono opera di apostolato religioso' è 'Pescatori Di Anime'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PESCATORI DI ANIME

Perché la soluzione è Pescatori Di Anime? I pescatori di anime sono figure che si dedicano con passione a guidare gli altri verso una vita spirituale più piena. La loro attività consiste nel diffondere valori religiosi e nel sostenere chi cerca un cammino di fede, agendo come veri e propri operatori di evangelizzazione. Attraverso incontri, ascolto e testimonianze, cercano di attirare le persone verso un percorso di crescita interiore e di fiducia spirituale. La loro presenza rappresenta un impegno concreto nel portare speranza e consolazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Svolgono opera di apostolato religioso". La risposta di 16 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Svolgono opera di apostolato religioso nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Pescatori Di Anime

La definizione "Svolgono opera di apostolato religioso" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Svolgono opera di apostolato religioso" conferma che la soluzione 'Pescatori Di Anime' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 16 lettere della soluzione Pescatori Di Anime

P Padova E Empoli S Savona C Como A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola D Domodossola I Imola A Ancona N Napoli I Imola M Milano E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Svolgono opera di apostolato religioso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pescatori Di Anime' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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