Svolgono opera di apostolato religioso
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SOLUZIONE: PESCATORI DI ANIME
Perché la soluzione è Pescatori Di Anime? I pescatori di anime sono figure che si dedicano con passione a guidare gli altri verso una vita spirituale più piena. La loro attività consiste nel diffondere valori religiosi e nel sostenere chi cerca un cammino di fede, agendo come veri e propri operatori di evangelizzazione. Attraverso incontri, ascolto e testimonianze, cercano di attirare le persone verso un percorso di crescita interiore e di fiducia spirituale. La loro presenza rappresenta un impegno concreto nel portare speranza e consolazione.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Svolgono opera di apostolato religioso". La risposta di 16 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Svolgono opera di apostolato religioso nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Pescatori Di Anime
La definizione "Svolgono opera di apostolato religioso" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Svolgono opera di apostolato religioso" conferma che la soluzione 'Pescatori Di Anime' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 16 lettere della soluzione Pescatori Di Anime
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Svolgono opera di apostolato religioso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pescatori Di Anime' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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