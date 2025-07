Avvolgono ferite nei cruciverba: la soluzione è Bende

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Avvolgono ferite' è 'Bende'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BENDE

Curiosità e Significato di Bende

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Bende, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Bende? Le bende sono materiali morbidi e flessibili usati per coprire ferite, proteggendole da infezioni e favorendo la guarigione. Sono fondamentali in primo soccorso e nella cura quotidiana, offrendo sostegno e sicurezza. Semplici ma essenziali, le bende aiutano a mantenere il dolore sotto controllo e a prevenire complicazioni, rendendole un alleato prezioso in ogni situazione di emergenza o cura.

Come si scrive la soluzione Bende

La definizione "Avvolgono ferite" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T G A N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GITANA" GITANA

