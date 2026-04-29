Fasce da Pronto Soccorso

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fasce da Pronto Soccorso' è 'Bende'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BENDE

Perché la soluzione è Bende? Le fasce da pronto soccorso sono dispositivi essenziali per immobilizzare e proteggere parti del corpo in caso di ferite o traumi. Tra gli strumenti più comunemente utilizzati ci sono le bende, che permettono di mantenere il bendaggio stabile e prevenire infezioni. Le bende sono realizzate con materiali morbidi e assorbenti, ideali per avvolgere ferite e contenere medicazioni. La loro funzione primaria è quella di garantire stabilità e sicurezza durante il trattamento di emergenza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fasce da Pronto Soccorso". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Fasce da Pronto Soccorso nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Bende

In presenza della definizione "Fasce da Pronto Soccorso", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fasce da Pronto Soccorso" conferma che la soluzione 'Bende' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Bende

B Bologna E Empoli N Napoli D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fasce da Pronto Soccorso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Bende' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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