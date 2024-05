Significato della soluzione per: Infermiere dell autoambulanza

. Il cameo (o cammeo) è la breve apparizione di un personaggio famoso in uno spettacolo teatrale o in un film.

Italiano: Sostantivo: barella ( approfondimento) m sing (pl.: barelle) . (medicina) lettino portatile per trasportare malati, feriti o morti. tavola trasportabile usata nella raccolta di minerali e pietre. (religione), (cristianesimo) tavolino usato in processione per sorreggere immagini sacre. Sillabazione: ba | rél | la. Pronuncia: IPA: /ba'rlla/ . Etimologia / Derivazione: diminutivo di bara .