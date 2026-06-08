Poliziotti che svolgono servizio antisommossa
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Poliziotti che svolgono servizio antisommossa' è 'Celerini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Poliziotti che svolgono servizio antisommossa
- Risposta: CELERINI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CEII
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Celerini? I celerini sono agenti specializzati nel gestire situazioni di tensione pubblica, intervenendo con strumenti e strategie per mantenere l’ordine. La loro presenza è spesso visibile in momenti di grande affollamento o proteste, dove assicurano che tutto rimanga sotto controllo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Poliziotti che svolgono servizio antisommossa: risposta da 8 lettere
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