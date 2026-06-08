Poliziotti che svolgono servizio antisommossa

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Poliziotti che svolgono servizio antisommossa' è 'Celerini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C E L E R I N I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Poliziotti che svolgono servizio antisommossa

Poliziotti che svolgono servizio antisommossa Risposta: CELERINI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C E I I

Inizia con: C

C Finisce con: I

Perchè la soluzione è Celerini? I celerini sono agenti specializzati nel gestire situazioni di tensione pubblica, intervenendo con strumenti e strategie per mantenere l’ordine. La loro presenza è spesso visibile in momenti di grande affollamento o proteste, dove assicurano che tutto rimanga sotto controllo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Poliziotti che svolgono servizio antisommossa: risposta da 8 lettere

Quando la definizione "Poliziotti che svolgono servizio antisommossa" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Celerini. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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