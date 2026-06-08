Poliziotti che svolgono servizio antisommossa

Anna Gallo | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Poliziotti che svolgono servizio antisommossa' è 'Celerini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CELERINI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Poliziotti che svolgono servizio antisommossa
  • Risposta: CELERINI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CEII
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Celerini? I celerini sono agenti specializzati nel gestire situazioni di tensione pubblica, intervenendo con strumenti e strategie per mantenere l’ordine. La loro presenza è spesso visibile in momenti di grande affollamento o proteste, dove assicurano che tutto rimanga sotto controllo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Poliziotti che svolgono servizio antisommossa: risposta da 8 lettere

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