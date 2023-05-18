Storico generale bizantino

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Storico generale bizantino' è 'Narsete'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

NARSETE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Storico generale bizantino
  • Risposta: NARSETE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    NSEE
  • Inizia con: N
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Narsete? NARSETE è un personaggio storico di epoca bizantina, noto per le sue imprese e il ruolo importante nella corte. La sua vita riflette le sfide e le opportunità di un'epoca ricca di cambiamenti e intrighi, lasciando un segno duraturo nella memoria collettiva del periodo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Storico generale bizantino: risposta da 7 lettere

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