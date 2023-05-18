Storico generale bizantino

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Storico generale bizantino' è 'Narsete'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

N A R S E T E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Storico generale bizantino

Storico generale bizantino Risposta: NARSETE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: N S E E

Inizia con: N

N Finisce con: E

Perchè la soluzione è Narsete? NARSETE è un personaggio storico di epoca bizantina, noto per le sue imprese e il ruolo importante nella corte. La sua vita riflette le sfide e le opportunità di un'epoca ricca di cambiamenti e intrighi, lasciando un segno duraturo nella memoria collettiva del periodo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Storico generale bizantino: risposta da 7 lettere

Quando la definizione "Storico generale bizantino" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Narsete. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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