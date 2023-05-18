Storico generale bizantino
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Storico generale bizantino' è 'Narsete'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Storico generale bizantino
- Risposta: NARSETE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: NSEE
- Inizia con: N
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Narsete? NARSETE è un personaggio storico di epoca bizantina, noto per le sue imprese e il ruolo importante nella corte. La sua vita riflette le sfide e le opportunità di un'epoca ricca di cambiamenti e intrighi, lasciando un segno duraturo nella memoria collettiva del periodo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Storico generale bizantino: risposta da 7 lettere
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