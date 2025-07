Il Flavio generale bizantino che sconfisse i Goti nei cruciverba: la soluzione è Belisario

Il Flavio generale bizantino che sconfisse i Goti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il Flavio generale bizantino che sconfisse i Goti' è 'Belisario'.

BELISARIO

Curiosità e Significato di Belisario

La parola Belisario è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Belisario.

Perché la soluzione è Belisario? Belisario è stato un famoso generale bizantino, noto per aver guidato le truppe dell'Impero durante le invasioni dei Goti nel VI secolo. La sua abilità strategica e il coraggio in battaglia gli hanno valso il riconoscimento storico come uno dei più grandi condottieri dell’epoca. Il suo nome rimane legato a vittorie decisive che hanno contribuito a consolidare il potere bizantino in Italia.

Come si scrive la soluzione Belisario

B Bologna

E Empoli

L Livorno

I Imola

S Savona

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

