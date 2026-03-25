Furono capeggiati dal generale Lee
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SOLUZIONE: SUDISTI
Perché la soluzione è Sudisti? Durante il periodo della guerra civile americana, i sudisti furono un gruppo di combattenti che si opponeva all'Unione. Furono capeggiati dal generale Lee, che guidò le truppe meridionali in numerose battaglie. Questi soldati rappresentavano gli stati del sud, desiderosi di mantenere la propria autonomia e il proprio stile di vita. La loro resistenza fu una delle caratteristiche principali del conflitto, lasciando un'impronta duratura nella storia degli Stati Uniti.
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Furono capeggiati dal generale Lee nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sudisti
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Furono capeggiati dal generale Lee
- Risposta: SUDISTI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: S______
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Sudisti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Furono capeggiati dal generale Lee". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con furono: Furono due gemelle dello spettacolo
Con capeggiati: Sconfisse i Goti capeggiati da Teia
Con generale: Generale: sotto Giustiniano sconfisse i Goti