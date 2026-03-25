Furono capeggiati dal generale Lee

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Furono capeggiati dal generale Lee' è 'Sudisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SUDISTI

Perché la soluzione è Sudisti? Durante il periodo della guerra civile americana, i sudisti furono un gruppo di combattenti che si opponeva all'Unione. Furono capeggiati dal generale Lee, che guidò le truppe meridionali in numerose battaglie. Questi soldati rappresentavano gli stati del sud, desiderosi di mantenere la propria autonomia e il proprio stile di vita. La loro resistenza fu una delle caratteristiche principali del conflitto, lasciando un'impronta duratura nella storia degli Stati Uniti.

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Furono capeggiati dal generale Lee nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sudisti

Questa pagina è dedicata alla definizione "Furono capeggiati dal generale Lee" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sudisti'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Furono capeggiati dal generale Lee

Furono capeggiati dal generale Lee Risposta: SUDISTI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: S______

S______ Inizia con: S

S Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

S Savona U Udine D Domodossola I Imola S Savona T Torino I Imola

La soluzione 'Sudisti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Furono capeggiati dal generale Lee". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.