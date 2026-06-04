Lo storico partito politico con la foglia d edera

Vito Manzione | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Lo storico partito politico con la foglia d edera' è 'Pri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PRI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo storico partito politico con la foglia d edera
  • Risposta: PRI
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Vocali: 1
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    PI
  • Inizia con: P
  • Finisce con: I
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Lo storico partito politico con la foglia d edera: risposta da 3 lettere

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