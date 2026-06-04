Lo storico partito politico con la foglia d edera

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La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Lo storico partito politico con la foglia d edera' è 'Pri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P R I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lo storico partito politico con la foglia d edera

Lo storico partito politico con la foglia d edera Risposta: PRI

Lunghezza: 3 lettere

3 lettere Schema parole: 3

3 Vocali: 1

1 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: P I

Inizia con: P

P Finisce con: I

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Lo storico partito politico con la foglia d edera: risposta da 3 lettere

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