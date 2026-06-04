Lo storico partito politico con la foglia d edera
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Lo storico partito politico con la foglia d edera' è 'Pri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
PRI
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo storico partito politico con la foglia d edera
- Risposta: PRI
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Vocali: 1
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: PI
- Inizia con: P
- Finisce con: I
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Lo storico partito politico con la foglia d edera: risposta da 3 lettere
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