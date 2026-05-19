Storico club alpinistico
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Storico club alpinistico' è 'Cai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CAI
Storico club alpinistico nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Cai
In presenza della definizione "Storico club alpinistico", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cai'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Storico club alpinistico
- Risposta: CAI
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: C__
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Cai' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Storico club alpinistico". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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