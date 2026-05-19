Storico club alpinistico

Angelo Caputo | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Storico club alpinistico' è 'Cai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAI

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Storico club alpinistico nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Cai

In presenza della definizione "Storico club alpinistico", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cai'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Storico club alpinistico
  • Risposta: CAI
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: C__
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I

Le 3 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
I Imola

La soluzione 'Cai' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Storico club alpinistico". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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