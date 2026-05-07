Generale: sotto Giustiniano sconfisse i Goti

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Generale: sotto Giustiniano sconfisse i Goti' è 'Belisario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BELISARIO

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Perché la soluzione è Belisario? Belisario è stato un generale di grande rilievo durante il periodo dell'impero bizantino sotto Giustiniano. La sua abilità militare e strategica lo portarono a guidare numerose campagne di successo, tra cui quelle contro i Goti in Italia. La sua figura è ricordata per aver contribuito significativamente alla riconquista di territori perduti, dimostrando capacità di comando e determinazione. La sua azione militare ebbe un ruolo cruciale nel consolidamento dell'espansione dell'impero in quell'epoca.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Generale: sotto Giustiniano sconfisse i Goti". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Generale: sotto Giustiniano sconfisse i Goti nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Belisario

In presenza della definizione "Generale: sotto Giustiniano sconfisse i Goti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Generale: sotto Giustiniano sconfisse i Goti" conferma che la soluzione 'Belisario' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Belisario

B Bologna E Empoli L Livorno I Imola S Savona A Ancona R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Generale: sotto Giustiniano sconfisse i Goti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Belisario' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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