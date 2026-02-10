Tipo di dipinto bizantino di contenuto religioso

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tipo di dipinto bizantino di contenuto religioso' è 'Etimasia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETIMASIA

Perché la soluzione è Etimasia? L'etimasia è un'opera artistica tipica dell'arte bizantina, rappresentante scene sacre o figure religiose. Utilizzata come base per le icone, si distingue per la sua importanza nel culto cristiano e la sua decorazione ricca di simbolismi. Questo elemento funge da supporto essenziale nelle celebrazioni liturgiche, sottolineando il rispetto e la venerazione verso le immagini sacre.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tipo di dipinto bizantino di contenuto religioso" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tipo di dipinto bizantino di contenuto religioso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

La definizione "Tipo di dipinto bizantino di contenuto religioso" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tipo di dipinto bizantino di contenuto religioso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Etimasia:

E Empoli T Torino I Imola M Milano A Ancona S Savona I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tipo di dipinto bizantino di contenuto religioso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

