Piante con fusto carnoso
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Piante con fusto carnoso' è 'Cactacee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Piante con fusto carnoso
- Risposta: CACTACEE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CTCE
- Inizia con: C
- Finisce con: E
ALTRE SOLUZIONI: CACTI
Perchè la soluzione è Cactacee? Le cactus sono piante con fusto spesso e succulento, adattate a climi aridi. La loro forma compatta e la capacità di immagazzinare acqua le rendono uniche nel mondo vegetale. Sono spesso usate come piante ornamentali, grazie alla loro resistenza e alle forme variegate. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Piante con fusto carnoso: risposta da 8 lettere
In presenza della definizione "Piante con fusto carnoso", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Cactacee. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.