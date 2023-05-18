Piante con fusto carnoso

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Piante con fusto carnoso' è 'Cactacee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CACTACEE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Piante con fusto carnoso
  • Risposta: CACTACEE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CTCE
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

ALTRE SOLUZIONI: CACTI

Perchè la soluzione è Cactacee? Le cactus sono piante con fusto spesso e succulento, adattate a climi aridi. La loro forma compatta e la capacità di immagazzinare acqua le rendono uniche nel mondo vegetale. Sono spesso usate come piante ornamentali, grazie alla loro resistenza e alle forme variegate. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Piante con fusto carnoso: risposta da 8 lettere

In presenza della definizione "Piante con fusto carnoso", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Cactacee. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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