Piante con fusto carnoso

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Piante con fusto carnoso' è 'Cactacee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A C T A C E E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Piante con fusto carnoso

Piante con fusto carnoso Risposta: CACTACEE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C T C E

Inizia con: C

C Finisce con: E

ALTRE SOLUZIONI: CACTI

Perchè la soluzione è Cactacee? Le cactus sono piante con fusto spesso e succulento, adattate a climi aridi. La loro forma compatta e la capacità di immagazzinare acqua le rendono uniche nel mondo vegetale. Sono spesso usate come piante ornamentali, grazie alla loro resistenza e alle forme variegate. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Piante con fusto carnoso: risposta da 8 lettere

In presenza della definizione "Piante con fusto carnoso", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Cactacee. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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